Isparta’da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı
Isparta’da polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 167,68 gram sentetik kannabinoid ve çeşitli miktarlarda sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 167,68 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve çok sayıda sentetik ecza bulundu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 3 şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: İHA