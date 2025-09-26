Isparta’da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Gözaltı

Isparta’da polis ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda 167,68 gram sentetik kannabinoid ve çeşitli miktarlarda sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 167,68 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve çok sayıda sentetik ecza bulundu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 1 şüpheli hakkında “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapıldı. Ayrıca 3 şüpheli, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

