Isparta'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Isparta'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralı

Yiğitcan Tan'ın kullandığı 06 EU 5941 plakalı otomobil, Isparta - Konya kara yolu Bağkonak Dörtyol Kavşağı'nda, Ramazan Güngör idaresindeki 42 ABR 927 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücülerden Güngör'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu
Haşlanmış Yumurtayı Yerken Bir Kez Daha Düşünün Haşlanmış Yumurtayı Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Suriye İçin Yeni Görüşmeler: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, BM temsilcisi ile Bir Araya Geldi Suriye İçin Yeni Görüşmeler
Ankara'da Hayvan Katliamı: Öldürüp Bacaklarını Kesilen İki Kedi Bir Binanın Deposuna Atıldı Bacakları Kesilen İki Kedi Binanın Deposuna Atıldı