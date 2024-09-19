Isparta'da Hasat Başladı: Her Ağaçtan 35 Kilo Çıkıyor, Japonların Ölümsüzlük Meyvesi
Isparta'da hünnap hasadı başladı. İlde yaklaşık 40 dekar alanda 2023 yılından bu yana sürdürülen hünnap yetiştiriciliği kapsamında, her ağaçtan ortalama 25-35 kilogram ürün elde ediliyor.
Kaynak: İHA
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hünnap hasadının resmi olarak başladığı duyuruldu. Açıklamada, “Yeni bahçe tesislerinde dekara 40 adet fidan dikilmekte olup, ağaç başına ortalama 25-35 kilogram ürün verimi sağlanmaktadır. İklim şartlarına bağlı olarak dekardan ortalama 1000 kilogram ürün elde edilmektedir. Taze olarak tüketilebildiği gibi, kuru meyve, pekmez, ezme ve sirke olarak da kullanılmaktadır” denildi.
Hünnap, Isparta’da kısa sürede önemli bir alternatif ürün olarak kabul edildi. İl ikliminin uygunluğu, hastalık ve zararlılarının azlığı, 3. yılda verime başlaması ve 6. yılda maksimum verime ulaşması gibi avantajlar, küçük aile işletmeleri için hünnap yetiştiriciliğini cazip hale getiriyor. Hünnap meyvesinin hasat sezonu eylül ayında başlayıp, ekim ayı sonuna kadar devam ediyor.
HÜNNAPIN FAYDALARI NELERDİR?
-Kan Basıncını Düzenler: Hünnap, kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur.
-Kansere Karşı Koruma: Antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde kansere karşı koruyucu olabilir.
-Sindirim Sağlığı: Sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı hafifletir.
-Kolesterol ve Kalp Sağlığı: Kolesterolü düşürür ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.
-Bağışıklık Sistemi: Bağışıklık sistemini güçlendirir.
-Kilo Kaybı: Tokluk hissi yaratarak kilo kaybına destek olabilir.
-Kemik Sağlığı: Kemikleri güçlendirir.
-Uykusuzluk: Uykusuzluğa karşı faydalı olabilir.
-Cilt Sağlığı: Cilt tahrişlerini iyileştirir.
-Anemi Tedavisi: Anemi tedavisinde kullanılabilir ve oksijen taşıyan kan hücrelerinin sağlığını korur.
HÜNNAP NASIL TÜKETİLİR?
Hünnap, çiğ, kuru meyve olarak ya da hünnap çayı olarak tüketilebilir.
HÜNNAP ÇAYI NASIL DEMLENİR?
1. Bir ya da iki yemek kaşığı kuru hünnap meyvesini bir kaseye koyun.
2. Üzerine bir su bardağı kaynar suyu ekleyin, meyvelerin üzerini tamamen kaplayacak kadar su kullanın.
3. Kaseyi kapakla kapatıp, 10-15 dakika demlemeye bırakın.
4. Demleme süreci tamamlandığında, çayı süzgeç yardımıyla süzün.
5. İsteğe bağlı olarak bal, limon dilimleri veya nane yaprakları ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.