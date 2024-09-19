Isparta'da Hasat Başladı: Her Ağaçtan 35 Kilo Çıkıyor, Japonların Ölümsüzlük Meyvesi

HÜNNAP NASIL TÜKETİLİR?

Hünnap, çiğ, kuru meyve olarak ya da hünnap çayı olarak tüketilebilir.

HÜNNAP ÇAYI NASIL DEMLENİR?

1. Bir ya da iki yemek kaşığı kuru hünnap meyvesini bir kaseye koyun.

2. Üzerine bir su bardağı kaynar suyu ekleyin, meyvelerin üzerini tamamen kaplayacak kadar su kullanın.

3. Kaseyi kapakla kapatıp, 10-15 dakika demlemeye bırakın.

4. Demleme süreci tamamlandığında, çayı süzgeç yardımıyla süzün.

5. İsteğe bağlı olarak bal, limon dilimleri veya nane yaprakları ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.