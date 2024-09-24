Isparta'da Hasadı Başladı: Rekolte Hedefi 1 Milyon Ton

Türkiye’nin önemli elma üretim merkezlerinden Isparta’da elma hasadı sezonu resmen başladı. Coğrafi işaret tescilli Isparta elmasından bu yıl yaklaşık 1 milyon ton rekolte bekleniyor.

Kaynak: İHA

Isparta'da Hasadı Başladı: Rekolte Hedefi 1 Milyon Ton - Resim: 1

Gül, lavanta ve karanfilin yanı sıra tadı ve aromasıyla öne çıkan Isparta elması, hasat dönemine girdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan elma toplama işlemi, özenle kasalara yerleştirilen meyvelerin soğuk hava depolarına taşınmasıyla devam ediyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elma hasadında bu yılki beklentileri değerlendirerek, "Geçen yıl 1 milyon 250 bin ton elma hasadı gerçekleştirmiştik. Bu yıl hava koşullarına bağlı olarak 1 milyon tonluk bir rekolte öngörüyoruz. Isparta’da Starking, Golden, Granny Smith, Fuji gibi çeşitlerin başı çektiği yaklaşık 20-30 farklı elma türü hasat ediliyor. Özellikle Atabey, Gönen, Eğirdir, Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde üretilen bu elmalar, Eğirdir Gölü’nün bereketi ve kaliteli su kaynaklarıyla yetişiyor. Hasat edilen elmalar hem Türkiye hem de Avrupa pazarlarına sunuluyor. Üreticilerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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