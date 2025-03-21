Isparta'da Fidan Etkinliği, Hepsi Tek Tek Dikildi

Isparta Eğirdir’de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinlikte 260 fidan toprakla buluştu.

Son Güncelleme:
Isparta'da Fidan Etkinliği, Hepsi Tek Tek Dikildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Sevinçbey köyü Beşevler mevkisinde 260 sedir, selvi ve karaçam fidanı dikildi.

Etkinlikte konuşan Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir'in doğa ve yeşillik açısından zengin bir ilçe olduğunu belirterek, şunları söyledi: Meyvecilikte ülkemizin en önemli ilçelerinden biriyiz ancak ormancılığı da yaygınlaştırmalıyız. Ormanlar sadece çevre sağlığı için değil, doğanın korunması açısından da büyük önem taşıyor.

Isparta'da Fidan Etkinliği, Hepsi Tek Tek Dikildi - Resim : 1

'İLK CAN SUYUNU VERDİ'

Katılımcılara hitap eden Kaymakam Çimşit, dikilen fidanların geleceğe bırakılan bir miras olduğunu vurgulayarak, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün isteyen okullara, mahallelere ve bireylere fidan temini konusunda destek sağladığını ifade etti. Eğirdir Orman İşletme Müdürü Murat Karakülah ise etkinlik kapsamında selvi, karaçam ve sedir fidanlarının toprakla buluşturulduğunu, önümüzdeki günlerde de benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından katılımcılar, fidanları toprakla buluşturup ilk can suyunu verdi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çemen Otu Nedir ve Faydaları Nelerdir?
MİT’ten Daltonlar Suç Örgütüne Büyük Darbe! Kırmızı Bültenle Aranan Yönetici Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Yönetici Yakalandı
Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih Kış Lastiği Uygulaması Ne Zaman Sona Eriyor? İşte 2025 Kış Lastiği Çıkarmak İçin Son Tarih
İstanbul'da 'İmamoğlu' Yasakları! Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı İstanbul'da 'İmamoğlu' Ablukası
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
Agrobay İşçileri Beraat Etti Agrobay İşçileri Beraat Etti
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak Koç Holding'in Gözdesi Ford'dan Dev Adım! Onay Çıktı Rekor Olacak
Bayram İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz! Meclis Boş Kaldı, Zam Ertelendi Bayram Öncesi Emekliye Kötü Sürpriz!
Ulaştırma Bakanlığı’ndan İBB Kararı! O Projeyi Devraldılar: Resmi Gazete’den Duyuruldu İBB'den Alındı Ulaştırma Bakanlığı'na Devredildi
İsmail Saymaz İçin Karar Verildi İsmail Saymaz İçin Karar Verildi
Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Şeritli Havludan Başka Havlu Almayacaksınız Havlulardaki Şeritler Meğer Bu İşe Yarıyormuş! Sebebini Öğrenince Başka Havlu Almayacaksınız