Isparta'da Fidan Etkinliği, Hepsi Tek Tek Dikildi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Sevinçbey köyü Beşevler mevkisinde 260 sedir, selvi ve karaçam fidanı dikildi.

Etkinlikte konuşan Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir'in doğa ve yeşillik açısından zengin bir ilçe olduğunu belirterek, şunları söyledi: Meyvecilikte ülkemizin en önemli ilçelerinden biriyiz ancak ormancılığı da yaygınlaştırmalıyız. Ormanlar sadece çevre sağlığı için değil, doğanın korunması açısından da büyük önem taşıyor.

'İLK CAN SUYUNU VERDİ'

Katılımcılara hitap eden Kaymakam Çimşit, dikilen fidanların geleceğe bırakılan bir miras olduğunu vurgulayarak, Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman Fidanlık Müdürlüğü'nün isteyen okullara, mahallelere ve bireylere fidan temini konusunda destek sağladığını ifade etti. Eğirdir Orman İşletme Müdürü Murat Karakülah ise etkinlik kapsamında selvi, karaçam ve sedir fidanlarının toprakla buluşturulduğunu, önümüzdeki günlerde de benzer etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Konuşmaların ardından katılımcılar, fidanları toprakla buluşturup ilk can suyunu verdi.

Kaynak: İHA