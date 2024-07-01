Isparta'da feci ölüm: 1 ton ağırlığındaki boğa sahibini ezdi

Isparta'da hayvancılık yapan Muhammet Alçı, hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğradı. Alçı, 1 ton ağırlığındaki boğanın ayakları altında ezildi.

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Isparta'da feci ölüm: 1 ton ağırlığındaki boğa sahibini ezdi

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yaklaşık 1 ton ağırlığındaki boğanın boynuzlayıp ezdiği sahibi feci şekilde can verdi.

Ağılköy köyünde hayvancılık yapan Muhammet Alçı (52), hayvanlarına bakmak için girdiği ahırda boğanın saldırısına uğradı.

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki boğanın boynuz darbeleriyle yere düşen Alçı, ardından hayvanın ayakları altında ezildi.

Alçı'nın eşinin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Alçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından cenaze, Eğirdir Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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