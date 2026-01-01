Isparta'da Feci Kaza! Otomobil, Park Halindeki TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Baran Duman (18) ve yanındaki Lütfi Can Duran (19) hayatını kaybetti, Burak Ateş (18) ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Isparta'da Feci Kaza! Otomobil, Park Halindeki TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Eğirdir ilçesine bağlı Kırıntı köyü mevkiinde meydana geldi. Baran Duman’ın, Antalya'dan Eğirdir'e gitmek üzere kiraladığı 34 GDL 672 plakalı otomobil, park halindeki 07 CBR 143 plakalı Ali Aktoy'a ait TIR'a önden çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baran Duman ile yanında bulunan Lütfi Can Duran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Burak Ateş ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Eğirdir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi ise incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, yol bir süre sonra kontrollü trafiğe açıldı.

TIR şoförü Ali A., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Kargo Şubesindeki Cinayette İki Tutuklama Kargo Şubesindeki Cinayette İki Tutuklama
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Mahalleye Çığ Düştü! 1 Kişi Kayıp, 22 Ev Boşaltıldı Mahalleye Çığ Düştü! 1 Kişi Kayıp, 22 Ev Boşaltıldı
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Milli Piyango Sonuçları Açıklandı: İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet
Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar
TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış
Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı
İsviçre'de Şiddetli Patlama! Çok Sayıda Can Kaybı Var İsviçre'de Şiddetli Patlama! Çok Sayıda Can Kaybı Var