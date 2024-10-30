Isparta'da 800 Yıllık Ağaçlarda Hasat Başladı: Kilosu 200 Liradan Satılıyor

Merkeze bağlı Yenice Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kestane ağaçları 30 dönümlük bir arazide yer alıyor. Yüzyıllık ağaçlardan yere düşen kestaneler, hem bahçe sahipleri hem de bölgeye yürüyüşe gelen ziyaretçiler tarafından toplanıyor.

10 TON HASAT BEKLENİYOR

Ekim ayındaki hasat dönemi boyunca, mahalleli ve şehirden gelenler, asırlık ağaçlardan düşen kestaneleri toplayarak pişiriyor. Bahçe sahipleri topladıkları kestaneleri ticari amaçla da değerlendirmekte. Toplandıktan sonra tazeliğini korumak için yaklaşık iki ay boyunca toprak altında bekletilen kestaneler, büyüklüklerine göre 75 ile 200 lira arasında alıcı buluyor. Geçen yıl 7,5 ton rekolte elde edilen bölgede, bu yıl hasadın 10 tonu bulması bekleniyor.