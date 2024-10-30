Isparta'da 800 Yıllık Ağaçlarda Hasat Başladı: Kilosu 200 Liradan Satılıyor
Isparta'da, aralarında 800 yıllık kestane ağaçlarının da bulunduğu tarihi ağaçlar, yıllardır bölge halkına meyve vermeye devam ediyor. Koruma altında olan bu ağaçlardan yere düşen kestaneler, yöre halkı tarafından toplanarak tüketiliyor. Bazı bahçe sahipleri ise ticari olarak değerlendirdikleri kestaneleri, büyüklüklerine göre 75 ila 200 lira arasında satıyor.
Kaynak: DHA
Merkeze bağlı Yenice Mahallesi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kestane ağaçları 30 dönümlük bir arazide yer alıyor. Yüzyıllık ağaçlardan yere düşen kestaneler, hem bahçe sahipleri hem de bölgeye yürüyüşe gelen ziyaretçiler tarafından toplanıyor.
10 TON HASAT BEKLENİYOR
Ekim ayındaki hasat dönemi boyunca, mahalleli ve şehirden gelenler, asırlık ağaçlardan düşen kestaneleri toplayarak pişiriyor. Bahçe sahipleri topladıkları kestaneleri ticari amaçla da değerlendirmekte. Toplandıktan sonra tazeliğini korumak için yaklaşık iki ay boyunca toprak altında bekletilen kestaneler, büyüklüklerine göre 75 ile 200 lira arasında alıcı buluyor. Geçen yıl 7,5 ton rekolte elde edilen bölgede, bu yıl hasadın 10 tonu bulması bekleniyor.
“TOPLAMA EKİM AYI SONUNDA BİTER”
Kestane bahçesi sahibi Oğuz Yiğit, kestane bahçelerinin Isparta'nın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Kilosu 75 lira, 150 lira, en fazla 200 lira civarında satılıyor. Toplama işlemi, ekim ayı sonunda sona eriyor. Kendi bahçem var, kestane toplamaya geliyorum. Kestaneleri biriktirip kuma gömüyoruz. İki ay sonra çıkarıp satıyoruz. Kumda bekletmek, kestanelerin yumuşak ve taze kalmasını sağlıyor" dedi.
“ISPARTA'NIN AKCİĞERİ”
Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya, "Isparta'nın kuzey bölgesindeki ormanlardayız. Atalarımızdan kalma bu topraklarda, onların kültürünü yaşatma çabasındayız. Bu ağaçlar, Isparta'nın akciğeri. Kestane hasadımız başladı ve oldukça güzel gidiyor. Kestaneleri önce topluyor, sonra kuma gömüyoruz. Kış aylarında bunları çıkarıp satışa sunuyoruz. Tüm Isparta halkını bu doğa güzelliğini görmeye bekliyoruz" şeklinde konuştu.
“TAMAMEN DOĞAL ÜRETİM”
Isparta kestanesinin lezzetinin diğer illerin kestanelerine benzemediklerini vurgulayan Muhtar Akkaya, "Bu sene rekoltemiz iyi, sulamalarını yaptık. Geçen yıla göre artış var. Hiçbir şekilde ilaçlama yapmıyoruz; tamamen doğal bir üretim yapıyoruz. Sadece sulama yapmamız gerekiyor, çünkü ağaçlarımız suya alışkın. Susuz kalırlarsa kuruyorlar" ifadelerini kullandı. Geçen yıl 7,5 ton civarında hasat elde ettiklerini belirten Akkaya, "Bu yıl 10 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Fiyatlar, kestanenin büyüklüğüne ve tadına göre değişiyor. Küçük kestaneler 75 ila 100 lira arasında, büyükler ise 150 ila 200 lira arasında satılıyor" diye ekledi.