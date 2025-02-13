Isparta'da 3 Gündür Aranıyordu: 16 Yaşındaki Kemal'in Cansız Bedeni Bulundu

Isparta'da üç gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Kemal'den kahreden haber geldi. Cansız bedeni bulunan Kemal'in ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

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Isparta'da 3 Gündür Aranıyordu: 16 Yaşındaki Kemal'in Cansız Bedeni Bulundu

Keçiborlu ilçesi Kılıç köyünde çobanlık yapan Kemal Aksüzek, 10 Şubat Pazartesi akşamı av tüfeğini de yanına alıp, ailesine ava gideceğini belirterek, evden çıktı. Aksüzek'ten haber alamayan ailesi, ertesi sabah kayıp ihbarında bulundu.

HER YERDE ARANDI

Jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Arama çalışmalarında Aydın'dan havalanan jandarmaya ait insansız hava aracı da yer aldı. Çalışmalarda termal dron, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı.

Isparta'da 3 Gündür Aranıyordu: 16 Yaşındaki Kemal'in Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Arama çalışmalarının 3'üncü gününde Kemal Aksüzek'in cansız bedeni bulundu. Kemal Aksüzek’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Isparta'da 3 Gündür Aranıyordu: 16 Yaşındaki Kemal'in Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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Isparta kayıp Cenaze
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