İspanya, Türkiye'den Almıştı! Ciddi Risk Taşıyor... Cinsel Performans Artırıcı Gıda Takviyesinde 'Viagra' Skandalı

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler tespit edilmeye devam ediyor. İspanya'nın Türkiye'den aldığı cinsel performansı artıcı gıda takviyesinde 'tadalafil' ve 'sildenafil' tespit edildi.

TADALAFİL NEDİR?

Tadalafil, sertleşme sorunu ve bazı durumlarda akciğer damarlarında yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç olarak biliniyor. Ayrıca, iyi huylu prostat büyümesi semptomlarını hafifletmek için de kullanılabiliyor.

TADALAFİL’İN ZARARLARI NELER?

Yaygın Yan Etkiler

Baş ağrısı

Mide rahatsızlığı veya hazımsızlık

Sırt ağrısı

Kas ağrıları

Burun tıkanıklığı

Yüzde kızarıklık

Daha Ciddi Yan Etkiler

Kan basıncında düşüş: Bu durum baş dönmesi ve bayılma gibi sorunlara yol açabilir.

Kalp rahatsızlıkları: Kalp hastalığı olan kişilerde göğüs ağrısı, kalp krizi veya düzensiz kalp atışlarına neden olma riski taşıyor.

Uzun süreli ereksiyon (priapizm): Dört saatten uzun süren bir ereksiyon acil tıbbi müdahale gerektirir, çünkü kalıcı doku hasarına neden olabilir.

Görme veya işitme kaybı: Nadir durumlarda ani görme kaybı veya işitme kaybı rapor edilmiştir.

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil de tadalafil de olduğu gibi sertleşme sorunu ve akciğer damarlarında yüksek tansiyon tedavisinde kullanılıyor. En bilinen markası Viagra olarak kabul ediliyor. Sildenafil, fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörleri sınıfına aittir ve kan damarlarını gevşeterek penise veya akciğerlere daha fazla kan akışı sağlıyor.

SİLDENAFİL’İN SAĞLIĞA ZARARLARI

Yaygın Yan Etkiler

Baş ağrısı

Yüzde kızarma (flushing)

Burun tıkanıklığı veya akıntısı

Hazımsızlık (mide rahatsızlığı)

Görme değişiklikleri (renk algısında bozukluk, bulanık görme)

Baş dönmesi

Daha ciddi yan etkiler

Kan basıncında düşme: Sildenafil, kan damarlarını genişlettiği için ani tansiyon düşmesine neden olabilir. Bu, özellikle tansiyon ilaçları veya nitrat kullanan kişilerde tehlikeli olabilir.

Kalp problemleri: Kalp hastalığı olan kişilerde göğüs ağrısı, kalp krizi veya düzensiz kalp ritmine yol açabiliyor.

Uzun süreli ereksiyon (priapizm): Dört saatten uzun süren ağrılı bir ereksiyon, kalıcı hasara neden olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.

Görme veya işitme kaybı: Nadiren, sildenafil kullanan kişilerde ani işitme veya görme kaybı rapor edilmiştir. Bu durum, acil tıbbi müdahale gerektiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi