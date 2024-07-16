İslam Memiş'ten Yatırımcılara 'Altın' Tavsiyeler: 'Bu Hafta Tuzaklar Var' Diyerek Uyardı

Ons altın ve gram altın, tüm zamanların rekor seviyelerini test etmeye devam ediyor. Vatandaşın en çok merak ettiği soru ise altın fiyatlarındaki artışın ne kadar devam edeceği... Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yatırımcılara "Bu hafta tuzaklar var" diyerek uyarılarda bulundu.

ONS ALTINDA FİYATLAR NE OLACAK?

Ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin yıl boyunca devam edeceğini belirten Memiş, "Bu hafta ons altın tarafında teknik olarak kar satışı gelmesi gerekiyor. Takip ettiğimiz bant aralığı 2350-2450 dolar aralığı. 2400 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor ancak aşağıda tekrar kar satışı gelmesi halinde teknik olarak 2380-2360 dolar aralığı kademeli olarak aşağıda test edilmesi lazım. Ağustos ayında ons altın tarafında yeni rekorlar göreceğiz. Temmuz ayında bu kadar agresif yükselişler yeter, biraz dinlenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

'REKORLARA HAZIR OLUN' DİYEREK TARİH VERDİ

"Temmuz ayı geldi, dananın kuyruğu koptu uyarılarım vardı" diye önceki uyarılarını hatırlatan Memiş, "Haziran ayında hazırlık yapan arkadaşlarımız da iyi bir karar verdiğini bize göstermiş oldu. Gram altın TL fiyatı fiziki altın tarafında 2563-2573 lira seviyesinde. Temmuz ayının ilk yarısında yeni rekorlar test etti. Temmuz ayı itibarıyla rekorlara hazır olun" dedi.

GRAM ALTIN NE ZAMAN ALINMALI?

Memiş, gram altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulunarak, "Bundan sonra ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gram altın oraya. Ons altında aşağı yönlü hareketlerde gram altın alınabilir. Jeopolitik gerilimler hep hafta sonuna tekabül ediyor. Hafta sonlarına dikkat etmek lazım, boşta girmemek lazım" diye uyardı.