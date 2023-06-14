İŞKUR verileri gözler önüne serdi: İşsiz yurttaş sayısı mayısta arttı!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) verilerine göre, kayıtlı işsiz sayısı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 artarak 2 milyon 619 bin 985 kişi oldu. İŞKUR tarafından ocak-mayıs döneminde düzenlenen aktif işgücü programlarından yararlanan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,6 oranında azaldı.

İŞKUR, mayıs ayı istatistik bültenini yayınladı. Buna göre, mayıs ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı nisan ayına göre yüzde 2,5 artış göstererek 2 milyon 619 bin 985 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 50,1’i erkek, yüzde 49,9’u kadın, yüzde 24,6’sı 15-24 yaş grubunda yer aldı.

İŞKUR verilerine göre, 2 milyon 619 bin 985 kişi olan kayıtlı işsiz sayısı 2022 yılının mayıs ayına göre yüzde 25 azalmayı ifade etti. Geçen yıl mayıs ayında İŞKUR'aç kayıtlı işsiz sayısı 3 milyon 537 bin 686 kişiydi.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İMALAT ALANINDA

İŞKUR aracılığıyla mayıs ayında 113 bin 122 işe yerleştirildi. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilenlerden yüzde 63,8'i erkek, yüzde 36,2 kadın vatandaşlar oldu. İŞKUR aracılığıyla 2023 yılı ocak-mayıs döneminde ise 492 bin 48 kişi işe yerleştirildi.

Ocak-mayıs 2023 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla 'turizm ve otelcilik elemanı', 'özel güvenlik görevlisi (Silahsız)' ve 'satış danışmanı/uzmanı' mesleklerinde gerçekleştirildi.

MAYIS AYINDA ALINAN AÇIK İŞ İLANI SAYISI 253 BİN 140 OLDU

Mayıs ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 253 bin 140 oldu. 2023 yılı ocak-mayıs döneminde ise bir milyon 123 bin 761 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,2’si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 473 bin 625 açık iş ile imalat sanayi sektöründen geldi. En çok açık işin 'turizm ve otelcilik elemanı', 'özel güvenlik görevlisi (silahsız)' ve 'satış danışmanı/uzmanı' mesleklerinde bulunduğu belirtildi.

AKTİF İŞGÜCÜ PİYASASI PROGRAMLARINDAN YARARLANAN KİŞİ SAYISI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 74,6 AZALDI

Mayıs ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 781 program düzenlenmiş olup 4 bin 820 kişi bu programlardan yararlandı. 2023 yılı ocak-mayıs döneminde düzenlenen 4 bin 737 programdan yararlanan işsiz sayısı ise 25 bin 489 kişi oldu. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,6 oranında azaldı. 2023 yılı aktif işgücü hizmetleri kapsamında; 4 bin 660 İşbaşı Eğitim Programı'na 24 bin 107 kişi 77 Mesleki Eğitim Kursuna ise bin 382 kişi katıldı.

Kaynak: ANKA