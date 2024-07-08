İŞKUR Açıkladı: İşte Türkiye'de En Çok Aranan 10 Meslek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2024’ün ilk yarısında hizmetlerine ilişkin verileri içeren haziran ayı İstatistik Bülteni’ni yayınladı. Listede yılın ilk 6 ayında en çok ilgi gören meslekler belli oldu. Arama listelerinde 10 meslek öne çıktı.

Bültene göre, haziran ayında 193 bin 968 açık iş alındı. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde ise 1 milyon 339 bin 814 açık iş alındı. Açık işlerin yüzde 98,8’i, özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

Haziran ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 253 bin 851 kişi kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 48,5’i erkek, yüzde 51,5’i kadın ve yüzde 21,7’si 15-24 yaş grubunda bulundu.

EN FAZLA AÇIK İŞ İMALAT SANAYİNDE

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş 530 bin 202 ile imalat sanayi sektöründe yaşandı. Özel güvenlik görevlisi ise en çok işçi arayan meslek oldu.