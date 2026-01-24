İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı Taşınacak mı? MSB'den Açıklama Geldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon’a taşınacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bölgedeki askeri varlığın aksine artırılacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddiaların doğru olmadığını ve alayın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmadığını bildirdi.

Bakanlık kaynakları konuya ilişkin açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

- İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağına yönelik iddialar basında yer almaktadır. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın başka bir şehre taşınması yönünde bir plan bulunmamaktadır. İskenderun'da yeni kurulan amfibi kolordusuna bağlı bir tugayın konuşlanması ile birlikte asker sayısı sekiz bine kadar çıkacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, İskenderun’da bulunan Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı’nın Trabzon’a taşınacağı iddialarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımıştı.

Kara, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.

AA

