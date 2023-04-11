Yılın ilk üç ayında 463 işçi hayatını kaybetti!

İş cinayetlerine ilişkin düzenli raporlar hazırlayan İSİG’e göre, Mart ayında 130 işçi hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre 2023’ün ilk üç ayında en az 463 işçi yaşamını yitirdi.

İSİG’den yapılan açıklamada tespit ettiklerinin basına yansıyanlar ya da kendilerine bildirilenlerden oluştuğu, bu nedenle “en az” dediklerini hatırlatıldı. Deprem bölgesindeki işçilere ulaşmakta zorlanıldığı belirtilen raporda, deprem gündemi nedeniyle diğer şehirlerdeki iş cinayetlerinin basında yer almasının azaldığı vurgulandı.

Deprem nedeniyle çok sayıda işçinin yaşamının yitirdiği belirtilen raporda, ölümlerin arttığı bir meslek olarak motokuryelik yine ön plana çıktı.

İş cinayetlerinde ölen işçilerin 29’u sendikalı (yüzde 6,26) 434’ü sendikasız (yüzde 93,76).