IŞİD'in Kirli Para Trafiğine MASAK Darbesi

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'in finans ağını çökertmek amacıyla düzenlenen operasyonda, 'insani yardım' kılıfıyla örgüte para aktardığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.

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IŞİD'in Kirli Para Trafiğine MASAK Darbesi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü IŞİD'in finans kaynaklarını deşifre etmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dev bir çalışma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan incelemede, IŞİD ile iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilerin para transfer işlemlerine insani yardım izlenimi verdiği ancak bir çoğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşuna kaydının bulunmadığı belirlendi.

'İHTİYAÇ SAHİBİ ABLA' KILIFIYLA TERÖRE FİNANSMAN

Adli işlem kaydı bulunan bir çok kişiye para transferi yapan zanlıların işlem açıklamalarına "yardım, ihtiyaç sahibi abla için, kira yardımı, ihtiyaç" gibi açıklamalar yazdığını belirleyen ekipler, tutarların büyüklüğü göz önüne alındığında söz konusu işlemlerin yardım kapsamında olmadığını tespit etti.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, ⁠2 kurusıkı tabanca, çok sayıda delici ve kesici alet ile dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: AA

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