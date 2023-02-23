IŞİD'e finans sağlama operasyonu: 6 yabancı adliyede

Samsun’da, terör örgünü IŞİD'e finans sağladıkları, yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 4’ü kadın 6 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi.

IŞİD'e finans sağlama operasyonu: 6 yabancı adliyede

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terörle mücadele çalışmalarında terörizmin finansmanı dahilinde haklarında terör örgütü IŞİD'e finans sağladıkları ve örgütten yardım aldıkları şeklinde bilgiler bulunan yabancı uyruklu 4’ü kadın 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik geçen salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 5’i Iraklı, 1’i Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 6 IŞİD şüphelisi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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