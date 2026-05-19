IŞİD'e Dev Operasyon:3 İlde 110 Gözaltı, Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

İstanbul merkezli 3 ilde IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel belge ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda kapsamında IŞİD terör örgütüne operasyon gerçekleştirildi.

İLLEGAL DERNEKLERDE FAALİYET

Çalışmalar neticesinde IŞİD terör örgütü yanlısı faaliyet yürüttüğü belirlenen şüpheli kişilerin, IŞİD terör örgütü yanlısı kişilerle sözde liderlik ederek kendilerine ait illegal derneklerde ders düzenledikleri, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdikleri, grup genelinde IŞİD terör örgütüyle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunan kişilerin örgüte lojistik destek sağlamak amacıyla destekçi kitleden para topladıkları, grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulundukları belirlendi.

3 İLDE 110 GÖZALTI

Ayrıca, şüphelilerin örgüte taban kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ile örgütsel propaganda yapmak amacıyla kitap/dergi satışı yaptıkları tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 ADET TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

İkametlerde yapılan aramalarda 4 adet tüfek, 90 adet kartuş, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel döküman ile birlikte dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: DHA

