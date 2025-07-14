IŞİD Terör Örgütüne Operasyon: 1 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar’da polis tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

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IŞİD Terör Örgütüne Operasyon: 1 Kişi Yakalandı
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş dönemde IŞİD terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına aldı.

Ekipler ülkede bulunması sakıncalı olduğu belirtilen şahsı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Kaynak: İHA

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