IŞİD Operasyonunda Yakalanan 25 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yalova’da 3 polisin şehit olduğu IŞİD terör örgütüne yönelik operasyon sonrası, kentin birçok noktasında düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
IŞİD Operasyonunda Yakalanan 25 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olurken, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı. Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi.

Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 3 kadının da olduğu 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.

Isparta'da Feci Kaza! Otomobil, Park Halindeki TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 1 YaralıIsparta'da Feci Kaza! Otomobil, Park Halindeki TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 1 YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Van'da Mahalleye Çığ Düştü 22 Ev Boşaltıldı! Kahreden Haber Geldi Van'da Mahalleye Çığ Düştü! 22 Ev Boşaltıldı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Isparta'da Feci Kaza! Otomobil, Park Halindeki TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı Isparta'da Feci Kaza! Otomobil TIR'a Çarptı
ÇOK OKUNANLAR
Milli Piyango Sonuçları Açıklandı: İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet İşte 800 Milyon TL'yi Kazanan Bilet
TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış TÜİK Verileri Alarm Veriyor: İstanbul'dan Büyük Kaçış
Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar Alkol, Sigara, Benzin, Motorin... Zam Yağmuru Başladı! İşte Rakamlar
Van'da Mahalleye Çığ Düştü 22 Ev Boşaltıldı! Kahreden Haber Geldi Van'da Mahalleye Çığ Düştü! 22 Ev Boşaltıldı
Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı Türkiye Filistin İçin Tek Yürek Oldu: İstanbul'dan Dünyaya 'Gazze' Mesajı