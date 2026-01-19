İsias Otel Davasında Karar Çıktı... 3 Kamu Görevlisine 10 Yıl Hapis

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi

3 sanık hakkında da yurt dışına çıkış adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi. Diğer sanık dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın beraatına hükmedildi.

