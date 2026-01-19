İsias Otel Davasında Karar Çıktı... 3 Kamu Görevlisine 10 Yıl Hapis

Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında, 3 kamu görevlisi 'bilinçli taksir'den 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 3 sanık beraat etti.

Son Güncelleme:
İsias Otel Davasında Karar Çıktı... 3 Kamu Görevlisine 10 Yıl Hapis
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel davasında yargılanan dönemin İmar Müdürü Mehmet Salih Alkayış, Büro Şefi Bilal Balcı ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut'a 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 10 yıl hapis cezası verdi

3 sanık hakkında da yurt dışına çıkış adli kontrolünün uygulanmasına karar verildi. Diğer sanık dönemin Adıyaman Belediyesi İmar Müdürü Yusuf Gül ile ruhsat birimi görevlisi iki sanığın beraatına hükmedildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Son Güncelleme:
Hrant Dink Cinayetinde 19. Yıl... Katledildiği Yerde Anıldı Hrant Dink Cinayetinde 19. Yıl... Katledildiği Yerde Anıldı
Ümit Karan'ın Uyuşturucu Testi Sonucu Çıktı Ümit Karan'ın Uyuşturucu Testi Sonucu Çıktı
Kartalkaya’da Küller Hala Sıcak! Grand Kartal Faciasının Üzerinden Bir Yıl Geçti Kartalkaya’da Küller Hala Sıcak! Grand Kartal Faciasının Üzerinden Bir Yıl Geçti
Tayfun Kahraman Hastaneye Kaldırıldı: Eşi Duyurdu Tayfun Kahraman Hastaneye Kaldırıldı... Eşi Duyurdu
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta Uzayda Şaşırtan Keşif! Bilim Dünyası Şokta
Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor... Meteoroloji 9 İli Uyardı
Ümit Karan'ın Uyuşturucu Testi Sonucu Çıktı Ümit Karan'ın Uyuşturucu Testi Sonucu Çıktı
Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı Uçaklarda Kabin Kuralları Değişti! Yolcular İçin Yeni Dönem! Yeni Yasak Listesi Açıklandı
İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu İstanbul’un Altı Kaynıyor! Yer Kabuğundan Gelen Korkunç İşaret! Büyük Deprem Senaryosu Altüst Oldu