İsias Otel Davasında Bilirkişi Raporu Çıktı! 3 İsim Kusurlu Bulundu

Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen öğrencilerin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Otel davasında bilirkişi raporu hazırlandı. Uzmanlar tarafından hazırlanan rapor, dava dosyasına eklendi.

Raporda, dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Osman Bulut, İmar İşleri Müdürü Mehmet Salih Alkayış ve Ruhsat Büro Şefi Bilal Balcı’nın, otelin yıkılmasında sorumluluklarının bulunduğu ifade edildi. Buna karşılık, diğer üç kamu görevlisinin “sorumluluğu bulunmadığı” belirtildi.

3 KAMU GÖREVLİSİ İÇİN “SORUMLU” TESPİTİ

9 Eylül Üniversitesi’nden beş akademisyen tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre, 8 Kasım 2001 tarihli “tadilat otel” yapı ruhsatı ve 31 Aralık 2003 tarihli yapı kullanma izin belgesi üzerinde imzası bulunan üç belediye görevlisinin süreçte ihmalinin bulunduğu belirlendi.

Belgelerde, Osman Bulut “onaylayan” kişi, Mehmet Salih Alkayış “belgeyi tetkik eden yetkili”, Bilal Balcı ise ruhsatta “kontrol eden” ve kullanım izninde “bina mahallini tetkik eden teknik görevli” olarak yer aldı. Raporda bu üç ismin, otelin yıkılmasında teknik ve idari açıdan sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

3 İSİM İÇİN “SORUMLULUK YOK”

Bilirkişi heyeti, otelin ilk ruhsatının onaylandığı 1993 yılına ait belgelerde imzası bulunan dönemin İmar Müdürü Yusuf Gül, Yapı Kontrol Birimi işçisi Abdurrahman Karaaslan ve Ruhsat Büro teknisyeni Fazlı Karakuş hakkında ise sorumluluk tespit edilmediğini bildirdi.

Heyet, bu kişilerin görev yaptıkları dönemde alınan yapı ruhsatlarının ve denetimlerin, binanın yıkılmasına doğrudan etki edecek nitelikte olmadığı sonucuna vardı.

DAVADA SÜREÇ

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlamasıyla altı kamu görevlisi hakkında dava açmıştı. Dosya, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülüyor.

Mahkeme, nisan ayında yapılan ilk duruşmada kamu görevlilerinin kusur durumunun belirlenmesi için bilirkişi raporu talep etmişti. Hazırlanan bu yeni raporun, önümüzdeki duruşmada dosyaya yön verecek önemli bir delil olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA