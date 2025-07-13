IShowSpeed, İngilizce Bilen Görevli Aramıştı: Galata Kulesi'ndeki O Görüntülere Flaş Yanıt

Dünyaca ünlü yayıncı Speed, İstanbul Galata Kulesi'nde çektiği bir video sosyal medyada tartışma yarattı. Görüntüler üzerine Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Merkez, videodaki kişilerin güvenlik görevlisi olduğunu ve tarihi bilgi aktarma sorumlulukları olmadığını belirtti.

IShowSpeed, İngilizce Bilen Görevli Aramıştı: Galata Kulesi'ndeki O Görüntülere Flaş Yanıt
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Dünyaca ünlü yayıncı Darren Jason Watkins Jr., bilinen adıyla "IShowSpeed", İstanbul ziyareti sırasında Galata Kulesi'nde çektiği video ile sosyal medyada gündem yarattı. Kuleye girerken görevlilerle selamlaşan Speed, yapının tarihini öğrenmek istedi ancak İngilizce bilen bir görevli bulamayınca şaşkınlık yaşadı.

Görevlilerin çeviri uygulamalarıyla iletişim kurma çabası, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir açıklama yaptı. Açıklamada, videoda yer alan kişilerin tarih anlatımıyla sorumlu olmayan güvenlik görevlileri olduğu ifade edildi.

Merkez, Galata Kulesi'nin farklı dillerde rehberlik hizmeti sunan personelleri bulunduğunu ve dijital sistemler aracılığıyla detaylı bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Galata Kulesi'nde çekilen bir videoya ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan yorum ve iddialar, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir, görevleri ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmaktır. Tarihi bilgi aktarmak bu personelin sorumluluğu değildir.

Sadece belli bir ana ait görüntüler üzerinden oluşturulan olumsuz algılar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içeriklerin kültürel ve turistik değerlerimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olmaya, doğru ve teyitli bilgilere itibar etmeye davet ediyoruz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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