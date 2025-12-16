İşçi Servisiyle Otomobil Çarpıştı! 1 Ölü, 10 Yaralı

Sinop'ta fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde saat 16.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan H.A. idaresindeki servis minibüsü, Boyabat Karacaören Köyü mevkisine geldiği sırada Mustafa Gemici idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Mustafa Gemici hayatını kaybetti. Minibüs ve araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

