İsa Aras Mersinli Ölmedi mi? Başsavcılık Noktayı Koydu

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, İsa Aras Mersinli’nin 'ölmediği ve kaçırıldığı' yönündeki sosyal medya iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, failin olay yerinde öldüğü ve otopsi sürecinin tamamlanarak defin işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

15 Nisan’da öğle saatlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenlenmiş, 8'i öğrenci, biri öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmişti. 8’inci sınıf öğrencisi saldırgan İsa Aras Mersinli de olay yerinde ölmüştü. Sosyal medyada saldırganın 'ölmediği ve kaçırıldığı' yönündeki iddialar gündeme girince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

'OLAY YERİNDE ÖLDÜ'

Başsavcılık Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, olay sonrası yapılan adli incelemelerde İsa Aras Mersinli’nin olay yerinde öldüğünün tespit edildiği, cenazesinin Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldığı ifade edildi.

SAAT VERİLDİ

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının katılımıyla yapılan otopsinin 15 Nisan’da saat 21.45’te başlayıp 16 Nisan 00.30’da tamamlandığı, ardından defin ruhsatı düzenlenerek sürecin hukuken sonuçlandığı kaydedildi. Başsavcılık, failin hayatta olduğuna veya kaçırıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, dosya taraflarının tüm adli kayıtlara erişim hakkı bulunduğunu hatırlattı.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunda panik ve korku oluşturabilecek yanlış bilgileri yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
