İş Yerinde Şüpheli Olay: Kadın Çalışan Pencereden Düştü

Eyüpsultan'da bir kadın, çalıştığı iş yerinin ikinci katından aşağı düştü. Kadının aşağı nasıl düştüğü henüz bilinmiyor. Polis şüpheli olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İş Yerinde Şüpheli Olay: Kadın Çalışan Pencereden Düştü

Olay, saat 10.00 sıralarında Topçular Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde meydan geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kadın çalıştığı iş yerin 2'nci katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü.

İş Yerinde Şüpheli Olay: Kadın Çalışan Pencereden Düştü - Resim : 1

Önce park halindeki araca çarpan ardından yere düşen kadını görenler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

İş Yerinde Şüpheli Olay: Kadın Çalışan Pencereden Düştü - Resim : 2

Park halindeki aracın da hasar gördüğü şüpheli olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

İş Yerinde Şüpheli Olay: Kadın Çalışan Pencereden Düştü - Resim : 3

İş Yerinde Şüpheli Olay: Kadın Çalışan Pencereden Düştü - Resim : 4

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Kaynak: DHA

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