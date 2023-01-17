İş insanı ve şoförünün sonu: 'Göğüs kafesleri parçalanmış haldeydi'

"CİNAYET ÜZERİME KALACAĞI DÜŞÜNCESİYLE KORKUP KAÇTIM"

Tutuklu sanık Ufuk Akçekaya duruşmada yaptığı savunmada "Hem eğitimciyim hem Tokatspor Kulüp Başkanıyım. 7 şirketim var, ortalama gelirim 5 bin lira. Sabıka kaydım yok. Ben yapmadım. Kimya öğretmeniyim. 2016'da Nazmi Arıkan Fen Bilimleri ile isim hakkı için lisans sözleşmesi imzaladık, iş ilişkimiz böyle başladı. Nazmi Arıkan ve oğulları bana bu süreçte haksızlıklar yaptılar. Sözlerini tutmadılar. Beykent Koleji ile sözleşme iptal edildi. 8 şubem vardı, bir gecede isim hakkını aldılar. 10 yıllık sözleşmeyi iptal ettiler. Beni mahvettiler. Binlerce öğrencinin kayıt iptali başladı. Gerekçe olarak 'para ödemedin' dediler. Yalan tabii. Beni tek ve güçsüz zannettiler.