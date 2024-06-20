İş insanı Kaya Sabancı, Bodrum'da saldırıya uğradı

İş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel'de, otelin ortaklarından Vedat Aşçı'nın korumalarının saldırısına uğradı.

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İş insanı Kaya Sabancı, Bodrum'da saldırıya uğradı

İş insanı Kaya Sabancı, Bodrum Mandarin Otel'de, otelin ortaklarından Vedat Aşçı'nın korumalarının saldırısına uğradı.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Bodrum Mandarin Otel'de iş insanı Kaya Sabancı otelin ortaklarından Vedat Aşçı'nın korumaları tarafından saldırıya uğradı.

Kaya Sabancı olay yerine gelen ambulansla Bodrum’daki Amerikan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın neden meydana geldiği henüz bilinmiyor.

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