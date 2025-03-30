İş Dünyasının Gözdesi Sosyal Medya Devi Rekor Kırdı! Yüzde 21 Artış Gösterdi

Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, LinkedIn kullanıcılarının 65 milyonunun karar verici pozisyonunda olduğunu belirterek, “LinkedIn’deki reklam harcamaları geçen yıla göre yüzde 21 oranında bir artış gösterdi. Bu platform, hem iş arayanlar için hem de özellikle iş dünyasının önemli kitlelerine ulaşmak isteyen markalar için eşsiz bir fırsat sunuyor. Ancak, diğer sosyal medya platformlarına göre daha stratejik düşünmeyi gerektiriyor. Planlı bir stratejiyle LinkedIn reklam çalışmalarından yüksek geri dönüşler alınabilir” açıklamasında bulundu.

İŞ DÜNYASININ DİJİTAL BULUŞMA NOKTASI

Dijital pazarlama dünyasında başarı sadece kaliteli bir ürün veya hizmet sunmaktan ibaret değil; doğru kitleye doğru mesajı iletmek de kritik bir öneme sahip. 810 milyondan fazla profesyoneli bir araya getiren LinkedIn, iş bağlantılarından marka bilinirliğine, potansiyel müşteri kazanımından sektörel otorite inşasına kadar pek çok pazarlama stratejisinin vazgeçilmez parçası olmaya devam ediyor.

Yasin Kaplan, LinkedIn’in iş dünyasının önemli buluşma noktalarından biri haline geldiğini belirterek, platformun sunduğu spesifik hedefleme seçeneklerinin büyük avantaj sağladığını ifade etti. “Rekabetin düşük olduğu ve rakiplerden öne çıkma fırsatının bulunduğu LinkedIn, reklamcılara belirgin ve hedef odaklı bir yapı sunuyor. LinkedIn reklamcılığı, diğer platformlardan çok daha hedefli ve özgün bir yaklaşım sağlıyor. Reklam paneli üzerinden, marka bilinirliği yaratma, dönüşüm odaklı kampanyalar oluşturma gibi birçok farklı seçenek bulunuyor. LinkedIn’in sunduğu hedefleme seçeneklerinden bir diğeri ise pozisyon bazlı hedefleme imkanı. Reklamlarınızı sadece belirli pozisyonlardaki kişilere göstererek hedef kitlenize ulaşabilirsiniz. Örneğin, reklamınız sadece satın almacılara, pazarlama müdürlerine ya da insan kaynakları uzmanlarına görünmesini sağlayabilir. Ayrıca, marka bazlı hedefleme de mümkün. Yani, sadece belirli bir markada çalışan kişilere reklam gösterilebilir” dedi.

LINKEDIN REKLAM MODELLERİYLE NİTELİKLİ ÇALIŞAN BULMA İMKANI

LinkedIn, iş dünyasının önemli bir aracı olmasının yanı sıra nitelikli çalışan bulmak için de önemli fırsatlar sunuyor. Yasin Kaplan, deneyim bazlı hedefleme ile nitelikli aday arayan işletmelerin LinkedIn’de daha kolay bir şekilde iş başvurusu alabileceğini belirtti. “LinkedIn, diğer sosyal medya platformlarının sunduğu demografik hedefleme seçeneklerinden çok daha detaylı ve özelleştirilebilir hedefleme seçenekleri sunuyor. Ayrıca, LinkedIn’in reklam modelleri web sitenize trafik çekmek, etkileşim sağlamak veya video izlenmelerini artırmak gibi çeşitli hedefler belirlemenize imkan tanıyor. LinkedIn’in in-mail mesajlaşma aracıyla, kullanıcı etkileşime geçtiği takdirde doğrudan mesajlaşma başlatabilirsiniz. Ayrıca, LinkedIn reklamlarıyla dönüşüm hedefleri belirlemek de mümkün. Web sitenizdeki satışları artırmak amacıyla kampanyalar düzenleyebilirsiniz veya iş başvuruları almak için potansiyel adaylara yönelik hedefler oluşturabilirsiniz” şeklinde konuştu.