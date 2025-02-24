İş Çıkışı Kaza Yapan DJ Hayatını Kaybetti

Bursa Osmangazi'de Tuna Atlas adıyla DJ olarak çalışan Tuna Selimoğlu, devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenip ağır yaralandı. Selimoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İş Çıkışı Kaza Yapan DJ Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Acemler mevki üzerinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybedip motosikletiyle yaklaşık 200 metre sürüklendi. Ağır yalanan 24 yaşındaki gencin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İş Çıkışı Kaza Yapan DJ Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Hayatını kaybeden Selimoğlu’nun eğlence mekanlarında Tuna Atlas adıyla DJ olarak çalıştığı öğrenildi. Kazaya karışan gencin kan testinde 2.54 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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Kaynak: İHA

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