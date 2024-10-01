İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı Kuzey Kıbrıs'tan Görüldü

İran Devrim Muhafızlarının, İsrail'e yönelik füze saldırısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bazı bölgelerinde de net şekilde gözlemlendi.

İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı Kuzey Kıbrıs'tan Görüldü

KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde net şekilde görüldü.

Ada'nın özellikle doğu kesimlerinden izlenen saldırıların fotoğraf ve videolarını sosyal medya platformlarından paylaşan Kıbrıslılar, savaştan duydukları kaygıyı dile getirdi.

KKTC'nin güneydoğusunda yer alan İsrail, Karpaz Burnu'na denizden 233 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: AA

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