İran'daki Türk Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusunda bulundu. Duyuruda, son gelişmeler bağlamında İran’daki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiği belirtildi.

"İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran’a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verilen duyuruda, Türkiye-İran kara sınır kapıları Esendere, Kapıköy ve Gürbulak'ın açık olduğu, Türk vatandaşlarının kara yoluyla Türkiye'ye intikal etmesinin mümkün olduğu aktarıldı.

Gelişmelere dair yeni açıklamaların, bakanlık ile İran’daki temsilciliklerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesinin yararlı olacağı belirtilen duyuruda, şu ifadeler kaydedildi:

"Acil durumlar için İran’daki temsilciliklerimizin aşağıdaki acil durum hattı numaralarına veya bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne (+90 312 292 29 29) ulaşılması mümkündür. Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 ([email protected]), Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 ([email protected]), Urumiye Başkonsolosluğu: +989102682099 ([email protected]), Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 ([email protected])."

Kaynak: AA