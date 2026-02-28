İran'daki Türk Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, ABD ve İsrail'in saldırı başlattığı İran'daki güvenlik durumunun hassasiyeti nedeniyle bu ülkede bulunan ve İran'a seyahat etmeyi planlayan Türk vatandaşlarına yönelik bir güvenlik duyurusu yayımladı.

Son Güncelleme:
İran'daki Türk Vatandaşlarına Güvenlik Uyarısı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Türk vatandaşlarına yönelik güvenlik duyurusunda bulundu. Duyuruda, son gelişmeler bağlamında İran’daki güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiği belirtildi.

"İran'da bulunan vatandaşlarımızın güvenlikli bölgelerde kalmaları, askeri alanlardan ve binalardan uzak durmaları, dışarı çıkmaktan imtina etmeleri ve İran’a seyahat edecek vatandaşlarımızın acil durumlar hariç seyahatlerini ertelemeleri tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verilen duyuruda, Türkiye-İran kara sınır kapıları Esendere, Kapıköy ve Gürbulak'ın açık olduğu, Türk vatandaşlarının kara yoluyla Türkiye'ye intikal etmesinin mümkün olduğu aktarıldı.

Gelişmelere dair yeni açıklamaların, bakanlık ile İran’daki temsilciliklerin resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilmesinin yararlı olacağı belirtilen duyuruda, şu ifadeler kaydedildi:

"Acil durumlar için İran’daki temsilciliklerimizin aşağıdaki acil durum hattı numaralarına veya bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne (+90 312 292 29 29) ulaşılması mümkündür. Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 ([email protected]), Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 ([email protected]), Urumiye Başkonsolosluğu: +989102682099 ([email protected]), Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 ([email protected])."

Hakan Fidan'dan 'İran' Diplomasisi: 7 Ülke ile Kritik TemasHakan Fidan'dan 'İran' Diplomasisi: 7 Ülke ile Kritik TemasGüncel

Savaş Bölgeye Yayılıyor! Katar, Bahreyn, BAE... ABD Üsleri Hedefte: İran Topyekûn Saldırı BaşlattıSavaş Bölgeye Yayılıyor! Katar, Bahreyn, BAE... ABD Üsleri Hedefte: İran Topyekûn Saldırı BaşlattıDünya

İsrail ve ABD, İran'ı Vuruyor! İran'dan Peş Peşe Misilleme: 'Hamaney Öldürüldü' İddiasıİsrail ve ABD, İran'ı Vuruyor! İran'dan Peş Peşe Misilleme: 'Hamaney Öldürüldü' İddiasıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran Türkiye
Son Güncelleme:
Hakan Fidan'dan 'İran' Diplomasisi: 7 Ülke ile Kritik Temas Hakan Fidan'dan 'İran' Diplomasisi
İncirlik Hava Üssü'nün Canlı Yayınlanmasına Soruşturma ANKA Haber Ajansı'na 'İncirlik' Soruşturması
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısında İkinci Gün | İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Öldürüldü
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Görüştü
Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak? İşte Kulislerde Konuşulan 2 İsim Hamaney Sonrası İran'ın Yeni Lideri Kim Olacak?
Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu Mısır, İsrail’den Doğal Gaz Tedarikini Durdurdu
İran’da Siyah Bayraklar Çekildi, Sokaklar Doldu: Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı Hamaney’in Ölüm Haberi Bölgede Gerilimi Tırmandırdı