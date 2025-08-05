İran'da 5.7 Büyüklüğünde Deprem!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaklaşık 2 ay önce 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan İran’da bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.7 olarak kaydedilirken, derinliğinin ise 10 kilometre olduğu belirtildi.

İran'ın güneydoğusunda 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin bilgilendirme yapan Alman Jeobilim Araştırma Enstitüsü depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu duyurdu.

2 AY ÖNCE DE 5.5 İLE SALLANMIŞTI

İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Semnan eyaletinde 21 Haziran’da da 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, sarsıntı yerel saatle 21.19'da kaydedilmişti.

Depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlenmiş, şiddeti merkez üssünün çevre bölgelerinde de hissedilmişti.

Kaynak: DHA