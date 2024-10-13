İran'da Sahte İçkiden 48 Kişi Öldü

İran'ın 4 eyaletinde metil alkol tüketiminden kaynaklanan şiddetli zehirlenme nedeniyle 48 kişi öldü.

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İran'da Sahte İçkiden 48 Kişi Öldü

İran Hemşehri gazetesinin haberine göre, son iki haftada Mazenderan, Gilan, Hemedan ve Zencan eyaletlerinde yüzlerce kişi sahte içki tüketimi nedeniyle zehirlendi.

Bu 4 eyalette metil alkolden kaynaklanan şiddetli zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırılan kişilerden 48'i öldü, bir kısmı da görme yetisini tamamen kaybetti.

Buna göre, Mazenderan'da 21, Gilan'da 15, Hemedan'da 11 ve Zencan'da 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti.

Sahte içki üretip satan kişilerin de tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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