İran'da 5.3'lük deprem: Van ve çevre iller de hissetti
İran sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.47'de Van ve çevre illerde hissedilen depremin derinliğinin 15.25 kilometre olduğu kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İran'ın Khoy kentinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Van'ın Başkale ilçesine 69 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem bölgede sınıra yakın şehirlerde de hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklama da depremin derinliğinin 15,25 kilometre olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Khoy, West Azarbaijan (İran) - [69.44 km] Başkale (Van)
Tarih:2023-03-16
Saat:14:47:13 TSİ
Enlem:38.476 N
Boylam:45.21 E
Derinlik:15.25 km
Detay:https://t.co/Cix9OkQLBE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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