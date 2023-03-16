İran'da 5.3'lük deprem: Van ve çevre iller de hissetti

İran sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.47'de Van ve çevre illerde hissedilen depremin derinliğinin 15.25 kilometre olduğu kaydedildi.

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İran'da 5.3'lük deprem: Van ve çevre iller de hissetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İran'ın Khoy kentinde 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Van'ın Başkale ilçesine 69 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem bölgede sınıra yakın şehirlerde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama da depremin derinliğinin 15,25 kilometre olduğu kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

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