İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye Geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Açıklamada Arakçi'nin 2 Aralık 2024 tarihinde geleceği bildirildi.

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İran Dışişleri Bakanı Arakçi Türkiye'ye Geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 2 Aralık 2024 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: ANKA

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