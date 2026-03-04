Irak'ta Gizemli Kesinti... Ülke Karanlığa Gömüldü

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların gölgesinde Irak, ülke genelinde elektrik kesintisiyle karanlığa gömüldü. Yetkililer, şebekedeki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların gölgesinde Irak, ülke genelinde elektrik kesintisiyle karanlığa büründü. Irak Elektrik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke çapındaki elektrik şebekesinin tamamen devre dışı kaldığı duyuruldu. Bakanlık yetkilileri, özellikle orta ve güney vilayetlerdeki tüm bölgelerde elektrik akışının henüz bilinmeyen nedenlerle kesildiğini bildirdi. Kesintinin, teknik bir arızadan mı yoksa dış etkenlerden mi kaynaklandığı henüz netleşmedi.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Arızayı gidermek ve şebekeyi yeniden devreye almak için teknik ekipler çalışmalara başladı. Bakanlık, elektrik arzının önümüzdeki birkaç saat içinde kademeli olarak normale dönmesinin beklendiğini belirtti. Irak halkı, başta büyük şehirler olmak üzere karanlıkta kaldı ve günlük yaşam ciddi şekilde aksadı. Yetkililer, vatandaşlardan soğukkanlı olmalarını ve enerji sağlanana kadar gereksiz elektrik kullanımından kaçınmalarını istedi.

