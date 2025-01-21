Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın Kuzeyinde 6 PKK'lı Terörist Etkisiz

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

Kaynak: AA

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