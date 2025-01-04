İple Boğulan 3,5 Yaşındaki Efe'nin Katili Annesi Çıktı! İfadesi Kan Dondurdu

Dün Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'ndeki 3 katlı bir evin en alt katında çöp atmak için dışarı çıkıp, eve dönen Cansever Kalfa (23), 3,5 yaşındaki oğlu Efe Mahmut Kalfa'yı boğazına ip dolanmış halde, evin salonunda bulduğunu söyleyerek komşularından yardım istedi. Çığlıkları duyup gelen üst komşu çocuğun boğazındaki eşofman ipini bıçakla keserken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Kalfa'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, Cansever Kalfa ile eşi M.K. ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

'EŞİM BENİ ALDATIYOR DİYE YAPTIM'

Cansever Kalfa, Cinayet Büro Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, oğlunu boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Eşi M.K.'nin başkası ile ilişki yaşadığını iddia edip, bu durumu kabullenemediğini söyleyen Kalfa, "Öyle bir an aklıma geldi, iple boğdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cansever Kalfa, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Öte yandan otopsisi tamamlanan Efe Mahmut Kalfa'nın cenazesi, babasının ailesine teslim edildi. Cenazenin bugün ikindi vakti Bartın'ın Akmanlar köyünde kılınacak namazla toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA