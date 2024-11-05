İntihara Kalkışan Kadını 'Herkes Şarkılarından Mutlu' Sözüyle İkna Ettiler

Antalya'da balkon penceresinden atlamaya çalışan kadın, polisin uzun uğraşları sonucu ikna olarak içeri girdi. Daha sonra evde baygınlık geçiren kadın, hastaneye kaldırıldı.

İntihara Kalkışan Kadını 'Herkes Şarkılarından Mutlu' Sözüyle İkna Ettiler

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde İstiklal Mahallesi Pazaryeri Caddesi’nde bulunan 5 katlı binanın 3. katında yaşayan D.G. isimli kadın, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle intihar girişiminde bulunmak için oturduğu dairenin balkon penceresindeki demirlere çıktı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler atlama durumuna karşı hazır bekleyerek binanın önüne branda açtı. Polis ekipleri de balkon demirlerinde bekleyen kadını ikna etmek için konuşmaya başladı.

POLİS UZUN SÜRE DİL DÖKTÜ

Polis ekipleri, D.G.’yi ikna etmek için uzun süre dil döktü. İçeri girmeyen kadın, ekiplerden bir memurun, “Herkes senden ve şarkılarından mutlu” sözü sonrası ikna olup içeri girdi. Bu sırada dairenin kapısını açan itfaiye ve sağlık ekipleri, polis ekipleriyle birlikte içeriye girdi. Evin içerisinde baygınlık geçiren kadın, olay yerinde bekleyen sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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