İntihar Eden Arkadaşlarının Ailesine Saldırdılar!

Kütahya’da 19 yaşındaki Halil B.'nin hayatını kaybetmesinin ardından, gencin ailesiyle tartışıp polise direnen 7 arkadaşı gözaltına alındı.

İntihar Eden Arkadaşlarının Ailesine Saldırdılar!

Olay, gece yarısı Yenidoğan Mahallesi Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Halil B., evin çatı katında kendini astı. Ağabeyini gören kız kardeşi, ailesine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada gencin ölüm haberini alan 7 arkadaşı, eve geldi.

İntihar Eden Arkadaşlarının Ailesine Saldırdılar! - Resim : 1

Halil B'nin anne ve babası, çocuklarının ölümünden arkadaşlarını sorumlu tuttu. Baba Süleyman B., oğlunun arkadaşlarının madde bağımlısı olduğunu da iddia etti. Bunun üzerine gencin arkadaşları, anne ile babaya saldırdı. Ekipler araya girerken, polise mukavemette bulunan E.G. (18), S.A. (19), H.İ.A. (16), A.M.T. (21), A.C.T. (21), M.Ö. (19) ve E.G. (20) gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Halil B.'nin cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İntihar Eden Arkadaşlarının Ailesine Saldırdılar! - Resim : 2

Kaynak: DHA

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