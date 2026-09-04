Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Zanlı Antalya'da Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, Rusya adli makamlarınca 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı yakalandı.

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Interpol'ün Kırmızı Bültenle Aradığı Zanlı Antalya'da Yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, uluslararası seviyede arananların yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, Rusya adli makamlarınca hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yürütülen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edilen M.D'nin Antalya'da olduğu belirlendi.

Zanlı, Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalandı. M.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Rusya'ya iade edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Kaynak: AA

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