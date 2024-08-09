İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Ceza Geliyor

İnternetten alışveriş yaparken ürünü sipariş ettikten sonra firmanın iptal işlemi herhangi bir cezai hüküm gerekmeksizin kabul ediliyordu. Ancak son zamanlarda firmaların sipariş iptalinin artması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

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İnternetten Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bakanlık Harekete Geçti, Ceza Geliyor

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edilmesiyle ilgili şikayetlerin artması üzerine, bu tür işlemleri gerçekleştiren firmalara kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda ikazda bulundu.

Ticaret Bakanlığı, özellikle ürünlerin fiyat geçerlilik süresi ve stok sınırı hakkında bilgi verilmemesi nedeniyle tüketicileri yanılttığı tespit edilen firmalara karşı idari yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, e-ticaretin kullanımının artmasıyla birlikte bu tür şikayetlerin arttığını vurguladı. Güllü, e-ticaret firmalarının satışa sundukları ürünlerde stok bilgisi vermemesinin tüketicileri mağdur ettiğini söyleyerek, firmaların, stokta olmayan ürünleri satışa sunmamaları gerektiğini ve eğer stokta bir ürün kalmamışsa, sistemin otomatik olarak bu ürünü satıştan kaldırması gerektiğine dair uyarıda bulundu.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, tüketicilerin bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde Ticaret Bakanlığı'nın Reklam Kurulu'na şikayette bulunabileceklerini ve ödemeleri geri almak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceklerini anımsattı. Yapılan bu uyarılar, tüketicilerin mağduriyetini önlemeyi ve e-ticaret ortamında daha adil bir ticaretin sağlanmasını hedefliyor.

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