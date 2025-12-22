İnternet Haber Sitelerinde Resmi İlan İçin Şartlar Netleşti: Yol Haritası Açıklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Basın Kanunu kapsamında süreli yayın statüsü kazanan internet haber sitelerinin uyması gereken yükümlülükler açıklandı. Basın İlan Kurumu (BİK), 195 sayılı Kanun, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Yönetim Kurulu Tebliğleri doğrultusunda hazırlanmış kılavuzla, dijital yayıncılar için izlenecek süreci ayrıntılı şekilde duyuruldu.

Kılavuzda, internet haber sitelerinin resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına ulaşabilmesi için geçmesi gereken süreç beş adımlık bir yol haritası halinde özetlendi. Süreç, süreli yayın statüsünün kazanılmasıyla başlarken, başvuru, denetim ve hak kazanımı aşamalarıyla tamamlanacak.

5 ADIMDA SIRALANDI

Buna göre internet haber sitelerinin öncelikle Cumhuriyet Başsavcılığına süreli yayın beyannamesi vermesi gerekiyor. Ardından künye bilgilerinin oluşturulması, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) kaydının yapılması ve yayınlanan haberlerde tarih ile arşiv zorunluluğunun eksiksiz şekilde yerine getirilmesi şart koşuldu.

Yönetmelik, haber sitelerinin bulundukları kategoriye göre belirlenen kadro, içerik, trafik ve teknik kriterleri sağlamasını da zorunlu kılıyor. Bu kriterler, Basın İlan Kurumu tarafından denetleniyor.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Başvuru sürecinde; dilekçe, süreli yayın beyannamesi, imtiyaz sahibi ve yer sağlayıcı bilgileri ile UETS kayıtları ve tüm personele ait belgelerin hazırlanması gerekiyor. Belgelerle birlikte Basın İlan Kurumu Bölge Müdürlüğüne yazılı başvuru yapılırken, evrakların aynı zamanda İLANBİS sistemi üzerinden yüklenmesi isteniyor. Ayrıca başvurudan sonra ilk üç ay içinde denetim talebinde bulunulması gerekecek.

BEKLEME SÜRESİ 6 AYA İNEBİLİYOR

Başvurunun kabul edilmesinin ardından internet haber siteleri için iki farklı yol öngörülüyor. Normal şartlarda 24 aylık bekleme süresinin sonunda nihai denetim yapılırken, kadro, içerik ve trafik şartlarını iki katı düzeyinde sağlayan siteler için bu süre 6 aya kadar düşebiliyor. Nihai denetimin olumlu sonuçlanması halinde ise internet haber siteleri resmî ilan ve reklam yayımlama hakkını elde ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi