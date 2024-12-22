İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Yürürlükte

E-ticaret işlemleri yani internet üzerinden mal ve hizmet satışı için uygulanacak tevkifat oranı (vergi kesinti oranı) yüzde 1 olarak belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

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İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazate'de yayımlanan karara göre, e-ticaret kapsamında mal satışı ve hizmetlerde tevkifat oranı yani verginin alıcı ve satıcı arasında paylaşımı, yüzde 1 olarak belirlendi. Yeni uygulama 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

E-ticaret kapsamında gerçekleştirilen mal satışı ve hizmet ifalarında yapılan ödemelerde tevkifat oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

7524 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerle, aracı hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla hizmet sağlayıcılarıyla elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden tevkifat uygulaması getirildi.

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KİMLER YÜKÜMLÜ?

Aracı hizmet sağlayıcıları, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapılmasına ya da sipariş verilmesine imkan sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamına giren faaliyetleri dolayısıyla aracılık yaptıkları ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapmakla yükümlü kılındı.

KİMLERDEN TEVKİFAT YAPILACAK?

Hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler ile elektronik ticaret hizmet sağlayıcıları, elektronik ticaret pazar yerinde ya da kendine ait elektronik ticaret ortamında mal veya hizmetlerinin teminine yönelik sözleşme yapan ya da sipariş alan hizmet sağlayıcılarından, yaptıkları mal satışı ve hizmet ifaları karşılığı kendilerine yapılan mal ve hizmet bedeli ödemeleri üzerinden aracılık yapanlarca tevkifat yapılacak.

İnternet Alışverişlerinde Yeni Dönem: 1 Ocak'ta Yürürlükte - Resim : 2

SON TARİH NE ZAMAN?

Karar, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren yüzde 1 oranında tevkifat yapılmaya başlanacak.

Böylece stopaj yoluyla yıl içinde kesilen ve ödenen vergiler, kendisinden kesinti yapılan mükelleflerce gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanacak vergiden mahsup edilecek.

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Kaynak: AA

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