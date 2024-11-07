Instagram'ın Sevilen Özelliği WhatsApp'a Geliyor

Örneğin, "Bugün ne yedin?" gibi bir soru ile başlayan bir durum, arkadaşların kendi cevaplarını ekleyerek görsel bir anket haline dönüşebilir. Henüz resmi bir çıkış tarihi olmamasına rağmen, bu özellik WhatsApp'ın sosyal medya entegrasyonlarına verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.