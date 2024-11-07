Instagram'ın Sevilen Özelliği WhatsApp'a Geliyor
WhatsApp, sosyal medya deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Instagram'dan aşina olduğumuz "sen de ekle" özelliği artık WhatsApp durumlarında da kullanılabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
WhatsApp, kullanıcı etkileşimini artırmak için yeni bir adım atıyor. Platform, Instagram'dan tanıdığımız "sen de ekle" özelliğini durum bölümüne entegre edecek. Bu sayede kullanıcılar, belirli bir konuda fotoğraf, video veya metin paylaşarak arkadaşlarını etiketleyecek ve böylece daha etkileşimli bir deneyim yaşayacaklar.
Örneğin, "Bugün ne yedin?" gibi bir soru ile başlayan bir durum, arkadaşların kendi cevaplarını ekleyerek görsel bir anket haline dönüşebilir. Henüz resmi bir çıkış tarihi olmamasına rağmen, bu özellik WhatsApp'ın sosyal medya entegrasyonlarına verdiği önemi bir kez daha gösteriyor.