Instagramda 583 Bin 422 TL'lik Vurgun: 5 Kişi Tutuklandı

Instagram üzerinden 583 bin 422 TL vurgun yapan şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda, yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, G.Ö. isimli vatandaşın Instagram üzerinden maket döküm araç (hayali ürün) satın almak isterken 583 bin 422 TL dolandırılması üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma ekiplerince yürütülen yaklaşık 2 aylık inceleme ve teknik çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı 9 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede toplam 2 milyar 677 milyon 702 bin 677 TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Adana, Mersin, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, firari 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

