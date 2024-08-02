Instagram'a Erişim Engeline Tepki Yağdı: İtibarsız, Akılsız, İradesiz Bir Savruluş Hali!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Aralarında siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğu birçok kullanıcı karara tepki gösterdi.

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Instagram'a Erişim Engeline Tepki Yağdı: İtibarsız, Akılsız, İradesiz Bir Savruluş Hali!

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Edinilen bilgiye göre karar 'katalog suçlar' olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi. Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtti. Ülke gündemine oturan karara X üzerinden tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları...

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