Instagram'a Erişim Engeline Tepki Yağdı: İtibarsız, Akılsız, İradesiz Bir Savruluş Hali!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. Aralarında siyasetçi ve gazetecilerin de bulunduğu birçok kullanıcı karara tepki gösterdi.
BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Edinilen bilgiye göre karar 'katalog suçlar' olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi. Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtti. Ülke gündemine oturan karara X üzerinden tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları...
BTK kararıyla Instagram’a erişim engeli geldi. AKP iktidarı hiçbir gerekçe ve neden belirtmeden instagrama bir gecede erişim engeli getirdi. Yolsuzluklarla, yasaklarla ülkemiz bir distopyaya dönüştürüldü.— Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) August 2, 2024
İletişim özgürlüğünü hiçe sayan bu karardan bir an önce vazgeçilmelidir.… pic.twitter.com/F2Sm6hQEjK
Günümüzde İnstagram’ı kapatan bir ülke, 3. Dünya ülkesidir.— cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) August 2, 2024
Utanın, utanın…
TÜRKİYE YÜZYILI. İnstagram erişime engellendi. pic.twitter.com/gawJA19mY0— Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) August 2, 2024
Sabah uyandık, Instagram kapatılmış. Neden? Beyefendiler öyle istemiş. Tek bir kişinin keyfine göre hareket ettiğimiz bu sistem acilen kurtulmalıyız. Burası Keyfistan Cumhuriyeti mi? Böyle ülke mi yönetilir. Türkiye’nin acile erken seçime gitmesi gerekiyor. #instagramdown— Burak Yıldırım (@theburaakk) August 2, 2024
BTK kararıyla Instagram’a erişim engeli geldi. Sansürü eleştirip, sansüre sansürle karşılık vermek nasıl bir aklın ürünüdür!— Burhanettin Bulut (@eczburhan) August 2, 2024
“Yolsuzluğu, yoksulluğu ve yasakları önleyeceğiz” diye geldiler.
22 yılda yolsuzluğun da yoksulluğun da yasakların da zirvesini gördük.#Erişim pic.twitter.com/mxj3i6LIHN
Instsgram’ın engellendiği bir sabaha uyandık… hem de Hamas lideri Haniye yüzünden… hani bugün tüm ülkece ‘milli’ yasını tuttuğumuz… demek ki neymiş : bir kişi, bir tuşa basarak koca ülkede her şeyi engelleyebilirmiş… gazetecilik ve ifade özgürlüğü dahil… hayırlı Cuma’lar.…— Özlem Gürses (@OzlemGurses) August 2, 2024
Türkiye bir güne daha yasaklarla uyandı❗️— Semra Dinçer (@semradincerchp) August 2, 2024
Instagram’a gece herkes uyurken “gerekçesiz bir şekilde” erişim engeli getirildi.
İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe vurulmuştur.
Keyfiyet, her alanda alışkanlık haline getirilmiştir.
Ülkenin gerçek gündemi aşırı pahalı fiyatlar,… pic.twitter.com/oAH2ZRyLEH
İnstagram’a erişim engeli getirme saçmalığı da neyin nesi? Çok canın sıkıldıysa kendi İnstagram hesabını kapat, hem sen hem de biz rahat edelim! @RTErdogan— Muharrem İNCE (@vekilince) August 2, 2024
Instagram’a erişim engeli..— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) August 2, 2024
Eminim dünya kadar mazeretleri vardır..
İşin aslı ve özeti, ülkenin muz cumhuriyeti haline dönüştürülmüş olmasıdır.
İtibarsız, akılsız, iradesiz bir savruluş hali.. pic.twitter.com/27ZWOnOtZ4
Instagrama erişim engeli getirerek neyi örteceksiniz? Yoksulluğu mu? Sığınmacı sorununu mu? Hukuk tanımazlığınızı mı? Katliam yasasını mı? Memlekette tuz koktu! İstediğiniz yeri sansürleyin bu halk yarattığınız cehennemin farkında. Tükendiniz, insanları da daha fazla tüketmeyin!… pic.twitter.com/jLhUtahAkk— Seyit Torun (@Seyit_TORUN) August 2, 2024
Sansürü eleştirirken, sansüre sansürle karşılık vermek nasıl bir mantığın ürünüdür.Gece kararları ile tanınan AKP bu seferde hiçbir gerekçe ve neden belirtmeden instagrama erişim engeli getirdi. İletişim özgürlüğüne yapılan bu saldırı kabul edilemez. AKP iktidarı, demokratik… pic.twitter.com/ygCQSigBHA— Melih Meriç (@melih_meric) August 2, 2024