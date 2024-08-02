Instagram'a Erişim Engeline Tepki Yağdı: İtibarsız, Akılsız, İradesiz Bir Savruluş Hali!

BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. Edinilen bilgiye göre karar 'katalog suçlar' olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi. Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtti. Ülke gündemine oturan karara X üzerinden tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları...

BTK kararıyla Instagram’a erişim engeli geldi. AKP iktidarı hiçbir gerekçe ve neden belirtmeden instagrama bir gecede erişim engeli getirdi. Yolsuzluklarla, yasaklarla ülkemiz bir distopyaya dönüştürüldü.

İletişim özgürlüğünü hiçe sayan bu karardan bir an önce vazgeçilmelidir.… pic.twitter.com/F2Sm6hQEjK — Gamze Akkuş İlgezdi (@gamzeilgezdi) August 2, 2024

Günümüzde İnstagram’ı kapatan bir ülke, 3. Dünya ülkesidir.

Utanın, utanın… — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) August 2, 2024

TÜRKİYE YÜZYILI. İnstagram erişime engellendi. pic.twitter.com/gawJA19mY0 — Ahmet Ümit (@baskomsernevzat) August 2, 2024

Sabah uyandık, Instagram kapatılmış. Neden? Beyefendiler öyle istemiş. Tek bir kişinin keyfine göre hareket ettiğimiz bu sistem acilen kurtulmalıyız. Burası Keyfistan Cumhuriyeti mi? Böyle ülke mi yönetilir. Türkiye’nin acile erken seçime gitmesi gerekiyor. #instagramdown — Burak Yıldırım (@theburaakk) August 2, 2024

BTK kararıyla Instagram’a erişim engeli geldi. Sansürü eleştirip, sansüre sansürle karşılık vermek nasıl bir aklın ürünüdür!

“Yolsuzluğu, yoksulluğu ve yasakları önleyeceğiz” diye geldiler.

22 yılda yolsuzluğun da yoksulluğun da yasakların da zirvesini gördük.#Erişim pic.twitter.com/mxj3i6LIHN — Burhanettin Bulut (@eczburhan) August 2, 2024

Instsgram’ın engellendiği bir sabaha uyandık… hem de Hamas lideri Haniye yüzünden… hani bugün tüm ülkece ‘milli’ yasını tuttuğumuz… demek ki neymiş : bir kişi, bir tuşa basarak koca ülkede her şeyi engelleyebilirmiş… gazetecilik ve ifade özgürlüğü dahil… hayırlı Cuma’lar.… — Özlem Gürses (@OzlemGurses) August 2, 2024

Türkiye bir güne daha yasaklarla uyandı❗️



Instagram’a gece herkes uyurken “gerekçesiz bir şekilde” erişim engeli getirildi.



İletişim özgürlüğüne resmen bir darbe vurulmuştur.



Keyfiyet, her alanda alışkanlık haline getirilmiştir.



Ülkenin gerçek gündemi aşırı pahalı fiyatlar,… pic.twitter.com/oAH2ZRyLEH — Semra Dinçer (@semradincerchp) August 2, 2024

İnstagram’a erişim engeli getirme saçmalığı da neyin nesi? Çok canın sıkıldıysa kendi İnstagram hesabını kapat, hem sen hem de biz rahat edelim! @RTErdogan — Muharrem İNCE (@vekilince) August 2, 2024

Instagram’a erişim engeli..

Eminim dünya kadar mazeretleri vardır..

İşin aslı ve özeti, ülkenin muz cumhuriyeti haline dönüştürülmüş olmasıdır.

İtibarsız, akılsız, iradesiz bir savruluş hali.. pic.twitter.com/27ZWOnOtZ4 — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) August 2, 2024

Instagrama erişim engeli getirerek neyi örteceksiniz? Yoksulluğu mu? Sığınmacı sorununu mu? Hukuk tanımazlığınızı mı? Katliam yasasını mı? Memlekette tuz koktu! İstediğiniz yeri sansürleyin bu halk yarattığınız cehennemin farkında. Tükendiniz, insanları da daha fazla tüketmeyin!… pic.twitter.com/jLhUtahAkk — Seyit Torun (@Seyit_TORUN) August 2, 2024