Instagram Ücretli mi Oluyor? İşte Kafaları Karıştıran Mesaj

Meta'nın iPhone kullanan Instagram kullanıcılarına gönderdiği uyarı bir anda en çok konuşulanlar arasına girdi. Apple, iPhone ve iPad kullanıcıları için iOS 18 ve iPadOS 18 güncellemelerini yayınladı. MacBook, Apple Watch ve Apple TV sahipleri de yeni güncellemelere kavuştu. Bu güncellemenin ardından Instagram, kullanıcılarına "iOS 18.0 Sürümünü Kullanıyorsun" başlıklı bir bildirim göndermeye başladı.

Uyarıda, bu iOS sürümünün, Instagram'ın reklamlarını iyileştirmek amacıyla kullanıcının cihazdaki bazı verileri takip etmek için izin istemesini gerektirdiği belirtildi. Şirket, kullanıcı takip izni vermediği takdirde bu bilgilerin kullanımının sınırladığının ifade edildiği uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

"Diğer uygulamalardan ve internet sitelerinden alınan hareketlerinle ilgili bilgileri şu amaçla kullanırız:

Sana daha kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek

Instagram'ın ücretsiz kalmasını sağlamaya yardımcı olmak

Müşterilerine erişmek için reklamlara ihtiyaç duyan işletmeleri desteklemek."

INSTAGRAM ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Bu mesaj ise bazı kullanıcıların, 'Instagram paralı mı oluyor?' diye düşünmesine yol açtı. Peki gerçek ne? Instagram'ın göndermiş olduğu bu bildirim, aslında Apple'ın yıllar önce iOS 14.5 güncellemesi ile birlikte hayata geçirdiği "Uygulama Takibi Şeffaflığı" adı verilen bir özelliğinden kaynaklanıyor. Bu özellik, kullanıcıların bir uygulamanın reklam sunma veya veri simsarlarıyla paylaşım amacıyla, başka şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki eylemlerini takip edip edemeyeceğini seçmesini sağlıyor.

iOS 14.5, iPadOS 14.5 ve tvOS 14.5 veya sonraki iOS sürümlerinde uygulamalar, kullanıcıların başka şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki eylemlerini takip etmeden önce iznini almak zorunda. O dönemde Meta dahil birçok şirket, bu özelliğin reklam gelirlerinin düşmesine sebep olacağı endişesiyle Apple'a tepki göstermişti.

Sadece Instagram değil, Facebook ve diğer uygulamalar da kullanıcılara bu tarz bildirimleri göndererek takip izni vermelerini istiyor. Ancak Instagram'ın tamamen ücretli olması gibi bir durum yok. Bazı sayfalar, paylaşımlarını bir 'ödeme duvarının' arkasına saklıyor olsa da Instagram'ı kullanmak her zaman olduğu gibi ücretsiz olacak.