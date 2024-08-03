Instagram Muamması! Erişim Sağlanabiliyor Mu?

Instagram'a getirilen erişim engeli devam ederken bazı kullanıcılar uygulamaya girebildiklerini söylüyor. Kullanıcıların çoğu ise hala erişim engeline takılıyor. Instagram'ın açılıp açılmadığına dair belirsizlik sürerken yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

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Instagram Muamması! Erişim Sağlanabiliyor Mu?

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) kararıyla dün dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram Türkiye'den erişime engellendi Instagram'ın engellenmesine tepkiler çığ gibi yağarken kullanıcıların en merak ettiği soru ise belli: Instagram ne zaman açılacak?

INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun dün yaptığı açıklamaya göre Türkiye'nin uygulanmasını istediği kural ve mevzuatlar var. Uyarılara rağmen gerekli karşılığı bulamadıklarını belirten Uraloğlu, "Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli, eksikler belli, o eksikleri giderdikleri an diyelim ki 1 saat sonra o engeli kaldırmış olacağız" dedi.

GİRİŞ YAPILABİLİYOR MU?

Instagram'a erişim engelinde 24 saat geride kalırken bazı kullanıcılar Instagram'a erişim sağlayabildiğini söylerken kullanıcıların genelinde ise erişim engeli devam ediyor. Kullanıcıların bazıları ise dün de dahil olmak üzere uygulamanın mesaj bölümünü kullanabiliyor ama akış kısmını göremiyordu. Instagram erişimine ilişkin belirsizlik devam ederken bugün yetkililerden henüz bir açıklama gelmiş değil.

24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları...24 Saati Geçti! Herkes Bu Soruyu Soruyor: Instagram Ne Zaman Açılacak? İşte Bakanlığın Şartları...Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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